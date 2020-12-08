Матч «ПСЖ» – «Истанбул» остановлен из-за расистского высказывания

Пререкания арбитра с тренером «Истанбула» и его помощником Фото: REUTERS

Матч Лиги чемпионов, в котором встречались футболисты французского клуба «Пари Сен-Жермен» и турецкой команды «Истанбул Башакшехир» пришлось остановить из-за скандала. Румынский арбитр якобы допустил расистское высказывание в адрес темнокожего спортсмена. Пока в игре объявлен перерыв, обе команды покинули поле. На данный момент встреча приобрела статус «Отложена».

Предположительно, резервный судья Себастьян Колцеску оскорбил помощника тренера «Истанбула» Пьера Вебо, по другой версии, – форварда турецкого клуба Демба Ба, который также активно оспаривал решения арбитра. Турки в знак протеста решили уйти в раздевалку, решение соперников поддержали и игроки «ПСЖ».

На официальном сайте УЕФА статус матча обозначен как "Приостановлен". Игра должна возобновиться в полночь (00:00), однако игроки «Истанбула» пока отказываются выходить на поле, требуя замены арбитра. Если матч не продолжится, турецкому клубу могут присудить техническое поражение со счетом 0:3.