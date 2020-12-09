Трамп: «Следующая администрация будет администрацией Трампа»

Действующий президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Действующий президент США Дональд Трамп не теряет надежды остаться в Белом доме на второй срок, несмотря ни на что. Во вторник, 8 декабря, он снова заявил о своей победе на выборах и о том, что демократы массово жульничали во время голосования.

«Будем надеяться, следующая администрация будет администрацией Трампа, так как нельзя воровать сотни миллионов голосов», - заявил он, отвечая на вопросы журналистов.

Нынешний хозяин Овального кабинета добавил, что «нельзя допускать мошенничества и обмана, всего того, что они (демократы - прим. ред.) наделали».

«Надо только посмотреть на числа, на записи, на всю коррупцию, чтобы убедиться: нельзя таким образом победить на выборах. Так что будем надеяться – следующая администрация будет администрацией Трампа», - добавил глава государства.

По его словам, всем понятно, что на этих выборах победил именно он, передает ТАСС.

Между тем, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что Трамп уже готовится к передаче власти своему сопернику, а сам Джо Байден рассказал о своих планах на первые сто дней президентства.