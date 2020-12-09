Месси и Роналду перед игрой. Фото: REUTERS

Вечером во вторник, 8 декабря, в Барселоне на стадионе "Камп Ноу" прошел матч 6 тура Лиги Чемпионов. "Барселона" на своем поле принимала туринский "Ювентус". Этот поединок ознаменовался первой с 6 мая 2018 года очной встречей двух звезд мирового футбола - аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду.

Уже на 13-й минуте поединка Криштиану Роналду забил первый гол в матче. Он точно пробил с пенальти, разведя по разным углам вратаря "Барселоны" тер Штегена и мяч. Спустя семь минут американский футболист "Ювентуса" Уэстон Маккенни с передачи Хуана Куадрадо забил второй гол в ворота "Барсы", сделав счет 2:0.

Точку в поединке в начале второго тайма поставил Криштиану Роналду. Он на 52-й минуте во второй раз в поединке забил мяч с пенальти, доведя счет до разгромных 3:0.

После того, как "Ювентус" разгромил со счетом 3:0 "Барселону", то он обошел каталонцев, выиграв турнир группы G. Ну а Криштиану Роналду одержал очную победу в битве против Лионеля Месси - аргентинец ничем не смог отличиться в поединке против "Ювентуса".

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча Барселона - Ювентус.