В Москве вспыхнул пожар в высотке на Котельнической набережной

Сообщений о возможных пострадавших не поступало Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ночь на среду, 9 декабря, вспыхнул пожар в жилой высотке на Котельнической набережной в центре Москвы. Как уточнили в пресс-службе столичного главка МЧС, сообщение о задымлении по адресу: Котельническая набережная, д. 1/15 поступило на пульт дежурного перед самой полуночью – в 23:56.

Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по указанному адресу, а когда прибыли на место, без промедлений приступили к разведке обстановки.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдается слабый белый дым с верхних этажей здания», - отмечается в сообщении МЧС.

Сообщений о возможных пострадавших из-за пожара в высотке пока не поступало, возле дома дежурят бригады «Скорой помощи». Площадь возгорания выясняется.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 5 декабря при пожаре в жилом доме на Дубровской улице в Москве погиб один человек, еще пятерых спасатели смогли вытащить из горящего здания.