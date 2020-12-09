Украинская компания «Биолек» заявила, что у нее нет контракта на производство российской вакцины «Спутник V»

Украинская компания «Биолек» заявила, что у нее нет контракта на производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Харьковская фармацевтическая компания «Биолек» заявила, что у нее нет контракта на производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V», а производство препарата на ее площадке возможно только в случае его регистрации на Украине.

«На данный момент «Биолек» не подписывал никаких контрактов, не получал никаких трансферных технологий относительно производства вакцины «Спутник V» или любых других вакцин против коронавируса и никогда не производил таких вакцин на технологической базе компании» - говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

При этом в заявлении компании подчеркивается, что «Биолек» как национальный производитель вакцин «технически способен осуществить производство вакцины от коронавируса, но только при наличии ее государственной регистрации на Украине», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что Россия готова помочь Украине с вакциной против COVID-19, производить препарат на ее территории и подать документы на регистрацию «Спутник V» в Незалежной. Сообщалось также, что выпускать российскую вакцину на украинской территории может фармацевтическая компания «Биолек» в Харькове. Ее производственные мощности соответствуют всем международным требованиям.