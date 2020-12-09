Пожар в высотке на Котельнической набережной потушен

Пожарные ликвидировали возгорание на первом этаже здания Фото: Тимур ХАНОВ

К этому часу небольшой пожар, вспыхнувший около полуночи в жилой высотке на Котельнической набережной в центре Москвы, потушен. Прибывшие по вызову пожарные выяснили, что горел мусор на первом этаже многоэтажного здания, известного как Сталинская высотка.

«В ходе разведки пожарными было обнаружено и ликвидировано загорание в мусорокамере на первом этаже здания», - говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС.

В спасательном ведомстве отметили, что жильцов из-за задымления не эвакуировали, поскольку не было такой необходимости, информации о пострадавших не поступало, обстановка в доме спокойная.

Напомним, как писал сайт kp.ru, сообщение о задымлении по адресу: Котельническая набережная, д. 1/15 поступило на пульт дежурного ночью, в 23:56. Ранее сообщалось, что прибывшие на место пожарные наблюдали «слабый белый дым с верхних этажей здания».