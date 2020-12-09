Остановленный из-за расистского скандала матч «ПСЖ» – «Истанбул» перенесли на 9 декабря

Матч Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Истанбул» в Париже был прерван из-за расистского скандала Фото: REUTERS

Матч Лиги чемпионов между французским футбольным клубом «Пари Сен-Жермен» и турецкой командой «Истанбул Башакшехир», который пришлось остановить из-за расистского скандала, продолжится в среду, 9 декабря. Об этом говорится в заявлении УЕФА, опубликованном на официальном сайте организации.

Отмечается, что в связи с произошедшим этой ночью на стадионе в Париже после дискуссий с обоими клубами было принято решение доиграть остаток встречи в среду с новой бригадой рефери.

УЕФА также обещает, что «будет немедленно проведено тщательное расследование» инцидента с румынским арбитром.

Напомним, как писал сайт kp.ru, игру «ПСЖ» с «Истанбулрм» пришлось остановить из-за того, что резервный судья Себастьян Колцеску допустил расистское высказывание в адрес темнокожего помощника тренера «Истанбула» Пьера Вебо. Турецкая команда в знак протеста решила уйти с поля, решение соперников поддержали и игроки «ПСЖ».

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Расистский скандал вмешался в Лигу чемпионов. Шла 13-я минута матча «ПСЖ» – «Истанбул», как второй тренер турецкой команды Пьер Вебо стал громко возмущаться и кричать, что его назвали «негром». Форвард «Истанбула» Демба Ба побежал к главному арбитру, выражая недовольство. Но первое время никто не мог понять, что происходит (подробности).