Во Франции разбился вертолет, пять человек погибли

Пилот вертолета успел катапультироваться Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером во вторник, 8 декабря, на востоке Франции разбился вертолет национальной воздушной навигационной службы (SAF), в результате погибли пять человек, передает телеканал BMTV со ссылкой на префектуру департамента Савойя, где произошло крушение.

Префект Савойи Паскаль Боло рассказал на специальной пресс-конференции, что на борту вертолета находились шесть человек – четыре сотрудника SAF и двое спасателей. Инцидент случился около 19.00 по местному времени (21.00 мск) на высоте 1,8 тысячи метров, единственный, кому удалось выжить – пилот, который успел катапультироваться. Его уже нашли. Летчик находится в крайне тяжелом состоянии, сейчас пострадавшего эвакуируют в больницу.

Уточняется, что вертолет разбился недалеко от Альбервилля. Французские авиационные службы начали расследование причин катастрофы.