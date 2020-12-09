Конгресс США одобрил санкции против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока»

В проект оборонного бюджета США включены санкции против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» Фото: REUTERS

Палата представителей конгресса США во вторник, 8 декабря, в ходе голосования поддержала проект военного бюджета страны на 2021 финансовый год, который начался в Штатах 1 октября. Документ, как писал сайт kp.ru, предполагает ужесточение санкций в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

Теперь голосование по проекту бюджета должно пройти в сенате. Напомним, ранее сообщалось, что сенат отозвал свою предыдущую поправку, которая позволяла президенту страны отказаться от применения санкций, если такое решение отвечает национальным интересам Соединенных Штатов. Поэтому глава государства должен будет их ввести в течение одного месяца с того момента, как законопроект обретет статус закона и вступит в силу.

Между тем, действующий президент США Дональд Трамп уже заявил, что он этот вариант документа заблокирует, передает ТАСС.

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