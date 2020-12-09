Эксперт рассказал, есть ли риск при прививке от коронавируса бессимптомного больного

Теоретически, скорее всего, в обоих случаях вакцина просто не сработает Фото: Иван МАКЕЕВ

Что будет, если прививку от коронавируса получит человек, который уже заражен, но у него пока нет никаких симптомов? Или тот, кто уже переболел, и у него выработались антитела к коронавирусу? На эти и многие другие вопросы kp.ru ответил иммунолог, кандидат медицинских наук, эксперт по разработке, исследованиям и регистрации лекарственных препаратов, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков.

Он отметил, что «в идеале перед вакцинацией следовало бы тестировать на COVID-19: брать и мазок на ПЦР, и кровь для определения антител», но «в нынешних условиях это практически нереально – и медперсонал, и лаборатории буквально захлебываются в потоке работы».

А вот по поводу того, что может быть, если укол сделают бессимптомному больному или человеку, перенесшему ковид, иммунолог сказал, что этого пока «никто достоверно не знает».

«Теоретически, скорее всего, в обоих случаях вакцина просто не сработает (или сработает слабо), не сформируется полноценный иммунитет. Худший вариант – это риск более тяжелого течения болезни. Но, повторю, пока доказательств клинической актуальности последнего явления нет», - подчеркнул эксперт.

Он привел в пример американский Центр по контролю за заболеваемостью (US CDC), который «прямо рекомендует вакцинацию даже переболевших COVID-19 людей», добавив, что специалисты лучше разберутся в этом вопросе по мере накопления данных.

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