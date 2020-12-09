Госсекретарь Союзного государства о Ржевском мемориале: Самый большой памятник простому солдату

Государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России Григорий Рапота Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России Григорий Рапота в интервью телеканалу «БелРос» поделился мнением об открытии Ржевского мемориала Советскому солдату – мемориального комплекса, посвящённый памяти советских воинов, павших в боях подо Ржевом в 1942—1943 годах во время Великой Отечественной войны.

«Это самый большой памятник советскому солдату. Не маршалу или генералу, а именно простому солдату», - сказал Григорий Рапота.

Он отметил, что этим мемориалом «в известном смысле мы восстановили историческую память, ведь Ржевскую битву, в которой погибли миллион 300 тысяч человек, в советской историографии долгое время замалчивали», многие из павших подо Ржевом до сих пор числятся пропавшими без вести.

«Мы выполнили свой долг перед ними. И когда я говорю «мы», в первую очередь имею в виду поисковиков, которые работают над тем, чтобы найти каждого павшего, это художники, которые предлагали свои идеи монумента, это, конечно, рабочие», - подчеркнул Григорий Рапота.

Он добавил, что люди чувствуют важность этого мемориала: его посетили уже порядка 300 тысяч человек, а летом, после открытия, доходило до пяти тысяч в день.

Напомним, как писал сайт kp.ru, строительство величественной 25-метровой фигуры воина, возвышающегося над полем, продолжалось два с половиной года. Собирали его из 600 частей, которые изготавливали на заводе в Солнечногорске и привозили на площадку мемориала. Все работы над масштабным проектом завершились в срок. Однако из-за ситуации с коронавирусом дату открытия несколько раз переносили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Григорий Рапота: С этого пути мы уже не свернем

Государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России Григорий Рапота подвел итоги года в интервью телеканалу «БелРос». «КП» выбрала самые интересные его высказывания (подробности).