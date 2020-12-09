Госдума в первом чтении приняла законопроект о расширении полномочий полиции

Госдума во вторник поддержала в первом чтении законопроект о новых полномочиях полиции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 8 декабря, депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект «О полиции», который предполагает значительное расширение полномочий сотрудников МВД.

Напомним, как писал сайт kp.ru, законопроект был внесен в Думу еще в мае, однако о необходимости менять действующее законодательство по этому вопросу говорили давно. Например, сейчас полицейский должен представиться: назвать при обращению к гражданину обязан представиться: перечислить свою должность, звание, фамилию, подразделение. А в обновленном законе стражам порядка можно будет все это перечислить уже после задержания предполагаемого преступника. То есть, «после прекращения им опасных, угрожающих жизни и имуществу, противоправных действий».

Кроме того, по нынешнему законодательству, полицейский должен искать водителя машины, если в его салоне задыхается ребенок, или владельцев жилья, где, например, готовят бомбу мигранты. Новый же документ разрешает не тратить на это время, вскрывать автомобили и квартиры, чтобы вовремя устранить возможную угрозу людям.

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Закон «О полиции» не менялся 10 лет. За это время прошла не одна реорганизация органов внутренних дел, а различные мошенники и бандиты, используя пробелы в законах, придумали сотни новых способов обогащения за наш счет. Террористы стали более тщательно планировать свои бесчеловечные акты (подробности).