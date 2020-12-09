Пентагон: Китай скоро сравняется с США по военной мощи

Китай уже давно пугает Пентагон стремительным развитием своих военных технологий, и США всерьез боятся потерять преимущество Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На сегодняшний день Китай уже создал очень мощные Вооруженные силы, и если армия КНР будет развиваться такими же темпами, то вскоре сравняется с Америкой по военной мощи. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

Он отметил, что еще каких-то 30 лет назад армии Соединенных Штатов и Поднебесной нельзя было даже сравнивать, однако за это время власти КНР «создали мощную экономику» и «много денег в укрепление вооруженных сил».

«Они разрабатывают авианосцы, у них есть истребители четвертого и пятого поколений. Они разработали очень сложные системы ПВО. Если коротко, они уже к настоящему моменту создали очень мощные вооруженные силы», - продолжил американский генерал.

Марк Милли заявил, что если такое положение вещей сохранится, то в какой-то момент Китай «будет на равных с США», передает ТАСС.

«Я не буду уточнять, когда именно», - добавил он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Пентагоне признали, что Китай уже опережает Соединенные Штаты в трех военных областях.