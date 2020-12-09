Прикипели к этому проекту: Госсекретарь Союзного государства оценил важность БелАЭС для энергетики Белоруссии

Государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России Григорий Рапота Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России Григорий Рапота в интервью телеканалу «БелРос» оценил важность белорусской атомной электростанции для энергетики Белоруссии. Он отметил, что «это, конечно, не проект структур Союзного государства, но мы в нем активно участвуем».

«И как-то уже прикипели к нему, стали даже немного разбираться в ядерной физике. Картинка не передает представления о том, что было создано. Только когда ты внутри, понимаешь, какие египетские пирамиды были воздвигнуты», - подчеркнул Григорий Рапота.

«Тем более что станция будет давать 40% от электроэнергии, вырабатываемой сейчас в Беларуси», - добавил он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, БелАЭС построили возле города Островец в Гродненской области по российскому проекту «ВВЭР-1200», станция состоит из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ввод в промышленную эксплуатацию первого энергоблока запланирован на начало 2021 года.

После запуска БелАЭС президент страны Александр Лукашенко заявил, что Беларусь стала ядерной державой.

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