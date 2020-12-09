В Роспотребнадзоре рассказали о развитии ситуации с коронавирусом после новогодних каникул

Все специалисты напоминают о необходимости соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, как, по его мнению, будет развиваться ситуация с коронавирусом в январе – после новогодних каникул. Он отметил, что возможны два варианта: «Если население сохранит приверженность к соблюдению всех ограничительных рекомендаций, то закрепится стабилизация эпидпроцесса».

А если россияне будут игнорировать простые правила профилактики заражения – не соблюдать социальную дистанцию, не надевать защитные маски в многолюдных местах, ходить по магазинам и ездить друг к другу в гости, активно посещать массовые народные гуляния и праздничные мероприятия, «то вполне возможен откат к прежним значениям». Эпидемиолог советует ради собственной безопасности провести эти праздники дома, избегать больших компаний и гулять на свежем воздухе.

«Главное правило, о котором не следует забывать: если чувствуете себя плохо, появились симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача», - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее бывший главный государственный санитарный врач России, депутат Госдумы и академик РАН Геннадий Онищенко выступил против долгих новогодних каникул. Он также сказал, что если люди будут строго соблюдать все ограничительные меры и правила профилактики коронавируса, вспышка заболевания COVID-19 пойдет на спад уже после Нового года.

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