УЕФА проведет расследование расистского скандала на матче «ПСЖ» — «Истанбул»

Матч Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Истанбул» в Париже был прерван из-за расистского скандала Фото: REUTERS

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) пообещал провести «тщательное расследование» расистского скандала, из-за которого пришлось остановить матч Лиги чемпионов между французским футбольным клубом «Пари Сен-Жермен» и турецкой командой «Истанбул Башакшехир» в Париже.

Между тем, резервный судья из Румынии Себастьян Колцеску, который оскорбил темнокожего помощника тренера стамбульского клуба Пьера Вебо, попытался объяснить свое высказывание, возмутившее всю турецкую команду.

«Negru по-румынски означает черный. Я не расист», - приводит Get French Football News слова арбитра на своей странице в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, когда турецкая команда решила прервать игру и всем составом уйти в раздевалку, решение соперников поддержали и хозяева поля, игроки «ПСЖ».

Все началось с того, что одно из решений главного судьи матча вызвало бурную реакцию на скамейке «Башакшехира». Колцеску указал форварда клуба – сенегальского футболиста Демба Ба, который тоже активно оспаривал решения арбитра, и произнес слово «negru».

Это вызвало реакцию всей команды, включая помощника тренера – камерунца Пьера Вебо. Игроки из Стамбула утверждают, что резервный арбитр оскорбил и его. По крайней мере, уходя вместе со всеми в раздевалку, Вебо громко спрашивал румына, за что тот обозвал его нехорошим расистским словом.

В итоге обе команды покинули поле, матч был остановлен, а примерно через час УЕФА объявил, что после дискуссий с обоими клубами было принято решение доиграть остаток встречи с новой бригадой рефери в среду, 9 декабря.

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