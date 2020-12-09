Последние новости на утро 9 декабря 2020: Палата представителей США одобрила военный бюджет с антироссийскими санкциями

«КП» – о последних новостях на утро 9 декабря 2020 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 9 декабря 2020 года. Палата представителей конгресса США во голосования поддержала проект военного бюджета страны на 2021 финансовый год, который начался в Штатах 1 октября. Документ, как писал сайт kp.ru, предполагает ужесточение санкций в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Теперь голосование по проекту бюджета должно пройти в сенате.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, как, по его мнению, будет развиваться ситуация с коронавирусом в январе – после новогодних каникул. Он отметил, что возможны два варианта.

К слову, чтобы снизить шанс заразиться, нужно почаще проветривать помещения – и дома, и на работе, потому что наибольшему риску подцепить инфекцию люди подвергаются как раз в закрытом пространстве, а не на улице. Об этом рассказал врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

В первый день Нового года в России вступят в силу новые правила противопожарного режима. В частности, с 1 января 2021 года будет запрещено сжигать мусор (траву, опавшие листья и проч.) и разводить костры во дворах частных домов.

За время тестирования вакцины от коронавируса, которую вместе разработали американская компания BioNTech и немецкая Pfizer, в Соединенных Штатах умерли шесть участников испытаний. Причем скончались два добровольца из группы, которой ввели настоящий препарат, еще четыре смерти – в группе плацебо.

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