Больным коронавирусом предложили альтернативу шампанскому на Новый год. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Больным коронавирусом стоит исключить из новогоднего меню жирные, острые, копченые блюда и алкоголь, потому что эта пища создает большую нагрузку на желудочно-кишечный тракт, заявила врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии и нутрициологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Чедия.

"Ничего не нужно раздражающего, поэтому все острые пряности надо постараться минимизировать. Овощи могут быть тушеные, могут быть свежие в салате – все это очень хорошо. Людям, которые болеют коронавирусом, нужно желудочно-кишечный тракт оберегать от раздражения", - сказала эксперт РИА Новости .

Острые закуски также необходимо убрать с новогоднего стола, а заменить их можно на более легкие аналоги - питательные и противовирусные рецепты. Следует заменить жареное мясо или рыбу на тушеное и поставить на новогодний стол овощи и фрукты.

Исключить алкоголь больным коронавирусом стоит на весь период лечения. На время новогодних праздников его можно заменить морсами из облепихи, малины или клюквы.