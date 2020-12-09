Сингапурский круизный лайнер "в никуда" вернулся назад из-за больного коронавирусом

Сингапурский круизный лайнер "в никуда" вернулся назад из-за больного COVID-19. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лайнер круизной компании Royal Caribbean вернулся в порт из-за случая коронавируса на борту.

Ранее власти Сингапура запустили тестовую программу "круизов в никуда", в рамках которой с ноября лайнеры должны были выходить в открытое море, а после некоторого времени возвращаться в порт отбытия. Об этом сообщает сообщает издание Straits Times.

У круиза нет конечного пункта прибытия, он нигде не останавливается. На борту все осталось обычным, не считая сильных ограничений из-за пандемии. Там проходят спектакли и различные концертные выступления артистов, правда, смотреть на выступление может только 100 человек вместо тысячи. Остальные довольствуются наблюдением за зрелищем из своих кают. На входе в любое развлекательное заведение или ресторанчик у пассажиров обязательно измеряют температуру. Если она выше нормы, то придется сидеть в каюте. А при выявлении коронавируса лайнер обязан вернуться в порт, что и произошло в этот раз.

Круизный корабль вернулся в порт уже на третий день из четырех запланированных. Всех пассажиров и работников судна изолировали, контактировавшие с заболевшим сдали отрицательный тест на COVID-19.

Напомним, "круизы в никуда" были введены в Сингапуре после неудачно сработанной концепции "полетов в никуда".

Самолеты с пассажирами на борту вылетали из аэропорта, несколько часов находились в воздухе и после возвращались. Но в последствии местная авиакомпания отказалась от программы из-за негативного влияния подобных рейсов на экологию.