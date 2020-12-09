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Здоровье

Названы регионы, где реже всего жалуются на проблемы со здоровьем

Большинство жителей страны оценивают состояние, как хорошее
Елена АКИМОВА
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Названы регионы, где реже всего жалуются на проблемы со здоровьем

Названы регионы, где реже всего жалуются на проблемы со здоровьем

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Росстате назвали регионы страны, где реже всего жалуются на проблемы со здоровьем. Большинство россиян оценивают свое состояние, как хорошее (47,3%), около трети полагает, что их состояние заслуживает удовлетворительной оценки (35,7%), а 9% дают оценку «очень хорошее», а 6,9% жалуются на постоянные проблемы, а 0,9% указали свое состояние, как «очень плохое».

Об очень хорошем здоровье заявляют жители:

Ингушетии - 35,2%,

Чечни - 23,5%,

Дагестана - 18,2%,

Северной Осетии - 18,2%,

Ханты-Мансийского АО - 14,6%.

Хорошим свое здоровье называют жители:

Республики Тыва - 70,1%,

Чукотского АО - 61%,

Ненецкого АО -56,9%,

Бурятии - 56,6%,

Татарстана - 55,5%.

На здоровье жалуются жители:

Липецкой области -11,3%,

Орловской области - 10,9%,

Белгородской области - 10,2%,

Воронежской области - 10%,

Брянской области - 9,8%.

Плохим свое здоровье назвали жители:

Карачаево-Черкесии - 2%,

Брянской области -1,7%,

Ивановской области -1,7%,

Смоленской области -1,6%,

Тульской области -1,5% областях.

Чаще всего на общую оценку здоровья влияют социально-психологические факторы, уровень медицины в регионе, - рассказывает NEWS.ru зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин. - Здоровье человека — это не только отсутствие болезней, но и полное социально-психологическое благополучие. Если человек оптимистично настроен, но даже имеющиеся болячки он не замечает.

Ранее врач рассказал, какие проблемы встречаются у людей, выздоровевших от коронавируса. Они могут испытывать хроническую усталость, слабость в мышцах, а также психологические проблемы, которым особенно подвержены молодые люди, пишет газета "Известия".

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