Названы регионы, где реже всего жалуются на проблемы со здоровьем
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Росстате назвали регионы страны, где реже всего жалуются на проблемы со здоровьем. Большинство россиян оценивают свое состояние, как хорошее (47,3%), около трети полагает, что их состояние заслуживает удовлетворительной оценки (35,7%), а 9% дают оценку «очень хорошее», а 6,9% жалуются на постоянные проблемы, а 0,9% указали свое состояние, как «очень плохое».
Об очень хорошем здоровье заявляют жители:
Ингушетии - 35,2%,
Чечни - 23,5%,
Дагестана - 18,2%,
Северной Осетии - 18,2%,
Ханты-Мансийского АО - 14,6%.
Хорошим свое здоровье называют жители:
Республики Тыва - 70,1%,
Чукотского АО - 61%,
Ненецкого АО -56,9%,
Бурятии - 56,6%,
Татарстана - 55,5%.
На здоровье жалуются жители:
Липецкой области -11,3%,
Орловской области - 10,9%,
Белгородской области - 10,2%,
Воронежской области - 10%,
Брянской области - 9,8%.
Плохим свое здоровье назвали жители:
Карачаево-Черкесии - 2%,
Брянской области -1,7%,
Ивановской области -1,7%,
Смоленской области -1,6%,
Тульской области -1,5% областях.
Чаще всего на общую оценку здоровья влияют социально-психологические факторы, уровень медицины в регионе, - рассказывает NEWS.ru зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин. - Здоровье человека — это не только отсутствие болезней, но и полное социально-психологическое благополучие. Если человек оптимистично настроен, но даже имеющиеся болячки он не замечает.
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