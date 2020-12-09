УЕФА заменила судей после расистского скандала на матче "ПСЖ" и "Истанбул Башакшехир"

ПСЖ и «Истанбул Башакшехир» завершат прерванный матч в среду. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Пари Сен-Жермен" и "Истанбул Башакшехир" доиграют прерванный в среду матч.

УЕФА заменил судейскую бригаду матча группового этапа Лиги чемпионов между французским, который был прерван из-за расистского скандала, об этом сообщается на официальном сайте организации.

Главным арбитром назначен Данни Маккели из Нидерландов, его помощниками - Марио Дикс и Марцин Бонек. Видеопомощник рефери - Марко Ди Белло (Италия), его ассистент - Маурицио Мариани (Италия). Четвертый судья - Бартош Франковский (Польша).

Напомним, что матч 6-го тура группы Н в Париже был прерван на 16-й минуте.

Решение главного арбитра встречи Овидиу Хацегана вызвало неоднозначную реакцию на скамейке турецкого клуба. Судья обратился за разъяснениями к помощнику, тот указал на Демба Ба, назвав игрока "negru" ("черный").

На сказанное слово в адрес игрока, последовала реакция всей команды. В итоге обе команды покинули поле.

Позднее в УЕФА выступили с заявлением, доиграют оставшиеся минуты 9 декабря с новой командой судей. Встреча назначена на 20:55 по Москве.