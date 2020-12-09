Прошедшая ночь в Москве оказалась самой холодной с начала зимы

Прошедшая ночь оказалась самой холодной с начала зимы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк заявила, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, столбик термометра опустился до -12 градусов.

"Минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы. По данным 07:00, температура составляла -12 градусов", — сообщила Волосюк РИА Новости.

Она напомнила, что во вторник минимальная температура в Москве составила -10,2 градуса.

Ранее синоптики сообщали, что предстоящий декабрь ожидается самым солнечным за последние двадцать лет. В центральной части России солнечных дней будет не меньше 21-го, в то время как норма составляет всего 18 ясных часов на весь месяц. Также специалисты предупреждали, что предстоящий зимний период в центральной России окажется холоднее предыдущего в два раза.