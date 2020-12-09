Врач рассказал, у кого из звезд идеальные ягодицы по правилу «золотого сечения»

Ягодицы Ким Кардашьян врач назвал слишком широкими. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель клиники косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Риккардо Фрати (Riccardo Frati) назвал звезду с идеальными ягодицами. Ей оказалась британская телеведущая Аманда Холден. Об этом сообщает портал The Sun.

Врач сравнил параметры фигур знаменитостей с правилом золотого сечения: согласно формуле из математики, «идеальное соотношение» ягодиц, талии и груди должно составлять 3:2:3. Выяснилось, что пропорции тела 49-летней дивы являются идеальными.

«У Аманды натуральное тело с идеальными пропорциями. Она любит бег и йогу, думаю, эти занятия помогают ей сохранять молодой внешний вид», — сказал Фрати.

К идеальным пропорциям также приближены ягодицы журналистки Сюзанны Райд, метеоролога Лауры Тобин, актрисы Мишель Киган и телезвезды Лорен Гуджер.

А вот общественно признанные ягодицы певицы Бейонсе, звезды реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян и поп-исполнительницы Дженнифер Лопес врач назвал слишком широкими и оценил ниже.

Ранее Ким Кардашьян призналась, что ежедневно плачет из-за размеров своей пятой точки. Девушка считает, что часть тела, сделавшая ее популярной, слишком велика.