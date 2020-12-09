Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Звезды

Врач рассказал, у кого из звезд идеальные ягодицы по правилу «золотого сечения»

Обладательницей «сокровища» оказалась известная телеведущая
Анастасия РЫШКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Ягодицы Ким Кардашьян врач назвал слишком широкими.

Ягодицы Ким Кардашьян врач назвал слишком широкими.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель клиники косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Риккардо Фрати (Riccardo Frati) назвал звезду с идеальными ягодицами. Ей оказалась британская телеведущая Аманда Холден. Об этом сообщает портал The Sun.

Врач сравнил параметры фигур знаменитостей с правилом золотого сечения: согласно формуле из математики, «идеальное соотношение» ягодиц, талии и груди должно составлять 3:2:3. Выяснилось, что пропорции тела 49-летней дивы являются идеальными.

«У Аманды натуральное тело с идеальными пропорциями. Она любит бег и йогу, думаю, эти занятия помогают ей сохранять молодой внешний вид», — сказал Фрати.

К идеальным пропорциям также приближены ягодицы журналистки Сюзанны Райд, метеоролога Лауры Тобин, актрисы Мишель Киган и телезвезды Лорен Гуджер.

А вот общественно признанные ягодицы певицы Бейонсе, звезды реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян и поп-исполнительницы Дженнифер Лопес врач назвал слишком широкими и оценил ниже.

Ранее Ким Кардашьян призналась, что ежедневно плачет из-за размеров своей пятой точки. Девушка считает, что часть тела, сделавшая ее популярной, слишком велика.

Шоу-бизнес