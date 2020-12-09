В Иране начали испытания вакцины от коронавируса собственной разработки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Иране сообщили о начале испытаний вакцины от коронавирусной инфекции собственной разработки

«Испытания на людях вакцины от коронавируса отечественной разработки начались», - приводит агентство Fars слова представителя Организации по контролю за продовольствием и лекарствами Исламской Республики Киянуша Джаханпура, который уточнил, что препарат будет опробована на добровольцах в течение месяца.

Джаханпура сообщил, что вакцину в два приема введут добровольцам в возрасте от 18 до 50 лет, которые ранее получили отрицательные результаты тестов на коронавирус, после чего будут проверять «уровни антител и иммунитета».

Ранее министр здравоохранения Ирана Саид Намаки выразил надежду, что иранская вакцина от COVID-19 будет готова к производству в промышленных масштабах к весне следующего года.

По данным агентства IRNA, к концу января текущего года к испытаниям на людях должны быть допущены еще три вакцины от COVID-1 иранской разработки.