Больше трети россиян рассчитывают на премию к Новому году Фото: Иван ВИСЛОВ

Возросло количество россиян, рассчитывающих на премии от работодателей к новогодним праздникам. Согласно опросу сервиса «Работа.ру», больше трети россиян рассчитывают на премию, а ожидаемый размер праздничной выплаты составляет 15 тысяч рублей.

Как передает РБК, результаты исследования показали, что в этом году 37% россиян ждут от работодателей премий, тогда как годом ранее таких было 30%. При этом новогодней премии в прошлом году выплатили 28% жителей страны.

Большинство респондентов сообщили, что потратят полученные премии на отдых и развлечения во время праздников или на новогодний стол. Так ответили 11% и 10%, соответственно. Еще 8% опрошенных хотели бы купить что-то для себя.

Годом ранее средний размер премии к Новому году составил 15 тысяч рублей. 50 тысяч рублей получили 16% респондентов, более высокими праздничные выплаты были у 7%, а вот 14% заявили, что в качестве премиальных им выплатили так называемую 13-ю зарплату, не называя ее размер.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о другом опросе, который показал, что только 13% российских работодателей готовы выплатить премии всем своим сотрудникам по итогам года