Шойгу сообщил, сколько доз вакцины от коронавируса поступит в российские войска Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

До конца текущего года в российские войска поступит еще 100 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

«В целях наращивания вакцинации до конца года планируется получить еще до 100 тысяч доз вакцины», - заявил глава военного ведомства в ходе совещании с руководством Вооруженных сил России.

Глава Минобороны уточнил, что министерство получило 14,5 тысячи доз вакцины от коронавируса, которые были распределены в военные округа, на Северный флот и в центральный аппарат ведомства. По его словам, в настоящее время вакцинированы более 8,5 тысячи военных российской армии.

Шойгу также сообщил об увеличении числа лабораторий для выявления коронавируса в структурах Минобороны и войсках. Он заявил, что с апреля их стало больше в восемь раз, что позволяет проводить до шести тысяч исследований в сутки.