«Они повсюду»: RT выпустил юмористический ролик о «любви» международных лидеров к телеканалу

RT подготовил забавный ролик к своему 15-летию

В честь своего 15-летия RT подготовил забавный видеоролик, посвященный отношению международных политиков к российскому телеканалу.

Давно не секрет, что иностранные лидеры следят за новостями, выходящими на RT. При этом телеканал неоднократно обвинялся в пропаганде, вмешательстве в международные дела и во многом другом.

В честь своего праздника RT решил дать остроумный ответ всем обвинителям. Видеогруппа телеканала подготовила небольшую импровизацию на тему, о чем могут говорить зарубежные политики на приеме у психолога. И оказалось, что беспокоит их в основном одно – журналисты телеканала RT.

Дональд Трамп жалуется на постоянные манипуляции и признается, что сам не раз становился жертвой действий телеканала. Канцлер Германии Ангела Меркель повсюду ищет российское вмешательство, а французский лидер Эмманюэль Макрон и вовсе в картинках Роршаха видит логотип RT.

На основе слов и действий иностранных политиков телеканал делает единственно возможный вывод: «Они без ума от нас».