Гинцбург опроверг необходимость долгого запрета на алкоголь при вакцинации

Гинцбург опроверг необходимость в долгом запрете на алкоголь при вакцинации. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во время вакцинации от коронавируса нет необходимости полностью отказываться от алкоголя, заявил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию", — пояснил он РИА Новости.

Гинцбург уточнил, что это относится не только к "Спутнику V", но и к любому другому препарату: чрезмерное употребление алкоголя способно существенно снизить иммунитет, а значит, и эффективность от вакцинирования.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян после вакцинации не употреблять алкоголь как минимум две недели до вакцинации и 42 дня после. Вице-премьер Татьяна Голикова призвала только снизить объемы потребления.

В субботу, 5 декабря, в Москве началась масштабная вакцинация от коронавируса препаратом "Спутнику V" центра имени Гамалеи.