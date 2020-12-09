Эксперт рассказал, как долго могут быть закрыты для РФ границы популярных у туристов стран Фото: Иван ВИСЛОВ

Границы ряда популярных у российских туристов стран могут быть закрыты для России до сентября следующего года. Такое мнение высказал президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, указав на то, что власти многих стран готовы открыть только после летнего сезона.

«Границы могут быть закрыты до сентября. Власти других стран предполагают, что границы могут быть открыты после летнего сезона», - приводит слова эксперта ТАСС.

Игнатьев отметил, что туристический рынок потерял около 95-97 процентов своих зарубежных клиентов, и назвал туризм наиболее пострадавшей отраслью.

Кроме того, по его словам, количество российских туристов, отдохнувших на турецких курортах, снизилось на 60-70 процентов по сравнению с показателями прошлого года.

Напомним, накануне стала известна точную дату открытия границ Кипра для россиян. Туристы из третьих стран, в том числе России, смогут посетить островную республику с 1 марта 2021 года. Будет разрешено прилетать в Ларнаку и Пафос, но при условии, что сдачи двух ПЦР-теста на наличие коронавируса. Один должен быть сделан за 72 часа до прибытия на Кипр, а второй – уже в аэропорту прилета.