Цены на искусственные елки снизились на 10 процентов, а на игрушки - выросли Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2020 году цены на искусственные новогодние деревья упали на 10 процентов. Из-за сокращения доходов, покупатели стараются выбирать товар поскромнее. Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Пока спрос на них отстает от показателей 2019 года, деревья покупают на 5% реже, чем годом ранее.

В среднем за каждое платят 2,2 тыс. рублей. По традиции, чем ближе новый год, тем дороже елочки. В ноябре ценник на деревья был ниже на 34%.

Стоимость мишуры в первые дни декабря выросла на 11% (97 руб). за елочные игрушки платят на 34% больше ( 185 рублей).

- С приходом холодов люди стали активнее готовиться к Новому году. Но в этом году траты отличаются. Атмосфера ковид-напряженности и рациональный, во многом экономный подход к покупкам, вынуждает потребителей выбирать товары более доступные по цене, - рассказали «Известиям» службе аналитики «Платформы ОФД».

Ранее сервисом "Работа.ру" было проведено исследование, которое показало, что 37% россиян ожидают получить премию перед Новым годом. в прошлом году показатель был меньше, а половина из тех, кому пришли новогодние бонусы, остались недовольны полученной суммой, пишет ФАН.