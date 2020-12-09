В США назвали «ужасным» состояние своих ледоколов, сравнив с российскими

Американский журналист Брэндон Уоллс сравнил состояние Ледокольного флота США и России, и пришел к выводу, что Вашингтон значительно уступает, назвав состояние американских ледоколов «ужасным».

Журналист отметил, что у Береговой охраны США на вооружении состоят только два корабля: USCGC Polar Star, который не эксплуатируется из-за пожара двигателя, а также USCGC Healy, который ввели в строй еще в 1970-х годах.

Уоллс, заявил, что по сравнению с российским Ледокольным флотом, насчитывающим 40 таких судов, Штаты «значительно уступают по своим возможностям», а также не могут справиться с реализацией плана по замене устаревших кораблей и расширению флота. По его мнению, это вызвано, в том числе, проблемами с финансированием.

В своей статье Уоллс также обратил внимание на то, что все прогрессивные страны перешли на атомную энергию в сфере обеспечения функционирования судов, однако США по неизвестным причинам по-прежнему используют дизель-электрические силовые установки.

«Американская стратегия лишена дальновидности и амбиций», - добавил он в своей статье для National Interest, отметив, что американский флот находится в плачевном состоянии.