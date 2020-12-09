Российские блогеры рассказали, в каких соцсетях хотели бы добиться успеха

Блогеры рассказали, в какой соцсети хотели бы прославиться Фото: Анастасия ОСИПОВА

Более половины российских блогеров признались, что хотят быть популярными в Instagram. Об успехе на этой платформе мечтают 54,4% опрошенных.

На втором месте среди приоритетов блогеров оказался TikTok. Прославиться в этой соцсети хотели бы 34% опрошенных. Далее идут платформа «Яндекс.Дзен» и соцсеть «ВКонтакте», у которых по 5,8% голосов, передает RT со ссылкой на опрос проекта «ТопБЛОГ».

Исследователи выяснили, что тех, кто хотел бы прославиться в Instagram, привлекают такие направления как лайфстайл и путешествия (34%), экспертный блог (24,8%), юмор и развлечения (19,9%), мода и красота (13,5%), семья и дети (7,8%).

Сферы интереса будущих тиктокеров несколько отличаются. Блогеры этой категории намерены развиваться в таких направлениях, как развлечения (33%), хобби и увлечения (26,1%), экспертный блог (17%), музыка (17%), юмор (6,9%).

Покорители «Яндекс.Дзена» разделились на две основные категории: тех, кто планирует создать экспертный блог, и тех, кто хочет выпускать развлекательный контент. При этом если к первой группе относится 78,6% блогеров, то сторонников легкого контента намного меньше - 21,4%, передает телеканал «360».