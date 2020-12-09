Аналитики прогнозируют спокойствие на валютном рынке

Эксперт предсказал укрепление рубля к весне Фото: REUTERS

Излишней турбулентности на валютном рынке в преддверии Нового года ждать не стоит. Такое мнение выразил начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер» Михаил Шульгин. Он отметил, что на международной арене пока не планируется никаких событий, которые могли бы серьезно сказаться на валютных показателях.

«Мы по-прежнему считаем, что ожидания резкого потепления отношений между Пекином и Вашингтоном, как только Джо Байден сядет в президентское кресло, столь же преувеличены, сколь и ожидания введения в отношении России новых рестрикций. Первостепенная задача нового главы Белого дома и его администрации - внутренние экономические проблемы, обусловленные пандемией, а не активная внешняя политика», - цитирует эксперта «Российская газета».

Также Шульгин добавил, что темпы вакцинации от коронавируса в начале 2021 года могут оказаться довольно высокими, что может положительно сказаться на ценах на нефть. При этом при колебании цен от 45 до 55 долларов за баррель, можно рассчитывать, что рубль вырастет, и валютная пара будет оцениваться в 71 или даже 69 рублей за доллар в первые месяцы весны, считает аналитик.

Напомним, утром в среду, 9 декабря, на открытии торгов Московской биржи доллар упал на 35 копеек по сравнению с вечерними показателями и составил 73,29 рубля, передает «Свободная пресса».