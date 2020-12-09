В Минпросвещения назвали особенности организации детских конкурсов в условиях пандемии

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Министерство просвещения России уделяет большое внимание теме безопасности дорожного движения. Основные блоки - проведение массовых мероприятий, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение организаций, регулярное обучение и повышение квалификации педагогов, инфраструктурные проекты и создание федеральных центров, а также повышение квалификации водителей. Об этом в эфире программы "Россия в движении" на радио "Комсомольская правда" рассказал начальник отдела Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Хабибуллин Ильнур Исхакович.

"Мы уделяем большое внимание проведению массовых мероприятий. В этом году все они проводятся в онлайн-формате... С 2017 года мы активно вовлекаем в эту деятельность семейные команды, чтобы они погружались в тематику безопасности дорожного движения",- сказал Ильнур Хабибуллин в беседе с ведущими Натальей Агре и Антоном Челышевым, приведя в пример Всероссийский конкурс юных инспекторов движения "Безопасное колесо".

В этом году из-за пандемии коронавируса пришлось слегка изменить правила его проведения. Конкурс организован Минпросвещения России и ГУОБДД МВД России и пройдёт в два этапа. Первый - теоретический. Участие в нем принимают дети в составе команды, которые проходят тестирование в онлайн-режиме. Обеспечивается прозрачная процедура, никто никому не подсказывает. Основные блоки тестирования - знание ПДД и основ оказания первой помощи.

По итогам первого этапа будут определены пять лучших команд. Лишь к ним в регионы начнут выезжать эксперты для подтверждения практических и теоретических знаний. Это уже 39 по счету конкурс, и в Минпросвещения России надеются, что все 85 регионов примут участие в мероприятии.