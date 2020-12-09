Мишустин заявил о возможном "взрывном спросе" на российские вакцины от коронавируса

Мишустин считает возможным "взрывной спрос" на российские вакцины от коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду, 9 декабря, на форуме "Сделано в России - 2020" заявил о возможном "взрывном спросе" на российские вакцины от коронавируса.

"Конечно, возможен большой, буквально взрывной, спрос на такую востребованную сейчас продукцию, как вакцина от коронавируса", - передает ТАСС слова Мишустина.

Премьер-министр считает, что российские препараты будут лучшими на рынке прививок от новой инфекции.

Напомним, что после того как президент РФ Владимир Путин объявил о первой в мире зарегистрированной вакцине от коронавируса, созданной российским центром имени Гамалеи, страна получила свыше двадцати заявок от других государств на покупку препарата «Спутник V» только в первые недели.

Лидеры Сербии и Филиппин выразили желание первыми испробовать на себе нашу вакцину, если ее эффективность будет подтверждена специалистами.

За весь период пандемии во всем мире коронавирусом заразилось свыше 64 миллионов человек.