В Москве проверяют информацию об утечке данных о переболевших коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Московские власти проверяют сообщение об утечке данных жителей столицы, перенесших коронавирусную инфекцию. Об этом в среду, 9 декабря, заявил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

«О результатах проверки будет объявлено дополнительно», - отметили в оперштабе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что персональные данные нескольких сотен тысяч жителей Москвы, переболевших коронавирусной инфекцией, оказались опубликованы в интернете. Речь идет о данных, которые включают в себя фамилии, имена и отчества, а также адреса, по которым проживают пациенты, и сведения о течении болезни.

Напомним, в Москве с начала пандемии коронавирусной инфекции выявили 660 случаев заражения, из них более пятисот тысяч выздоровели, 9,5 тысячи умерли. Сегодня, 9 ноября, в Москве выявили 5145 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в России на сегодняшний день выявлено 2 541 199 заразившихся COVID-19. За весь период зафиксировано 44 718 летальных исходов, выздоровело 2 007 792 человека.