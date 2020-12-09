Попова: в РФ зафиксированы единичные случаи повторного заражения коронавирусом

Попова заявила, что в РФ зафиксированы единичные случаи повторного заражения COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России зафиксированы единичные случаи повторного заражения коронавирусом.

"На сегодняшний день массового распространения [этого явления] в РФ нет, такие случаи единичны, они могут быть во всех странах. Они были всегда у людей с ослабленным иммунным статусом, но это уникальные случаи, их единицы", - передает слова Поповой ТАСС.

При этом она отметила, что продолжать соблюдать правила нужно как привитым гражданам, так и уже перенесшим инфекцию. Она призвала россиян носить маску, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки, протирать телефоны и гаджеты.

Напомним, что за последние сутки в России выявлено 26 190 случаев инфицирования коронавирусной инфекции. 18,1% из них не имели клинических проявлений болезни.

Всего за время пандемии в мире коронавирусом заразилось свыше 68 миллионов человек.