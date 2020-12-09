За последние сутки в России зафиксировано 26 190 случаев заражения коронавирусом

В России выявлено 26 190 новых случаев коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За последние сутки в России выявлено 26 190 новых случаев коронавируса в 85 регионах.

Из них 18,1% не имели клинических проявлений болезни. Также зафиксировано 559 летальных исходов.

За сутки в России полностью выздоровело 26 266 человек.

Самые большие показатели заражения коронавирусом зафиксированы в Москве - 5145 случаев за последние сутки, в Санкт-Петербурге - 3761 случаев, в Московской области 1372 человек заразились инфекцией, в Нижегородской области - 494, и в Архангельской области - 396.

Всего врачи сделали свыше 80 миллионов тестов на выявление коронавируса.

За все время пандемии в стране зафиксировано 2 541 199 случаев заражения, 2 007 792 человек справились с болезнью, 44 718 человек стали жертвами COVID-19.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, в мире новой инфекцией заразилось свыше 64 миллионов человек. Более 1,3 не справились с болезнью.

Напомним, что 5 декабря началась масштабная вакцинация от коронавируса в Москве.