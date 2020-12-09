В Росгвардии прокомментировали заявления о хищениях при закупке обмундирования Фото: Олег ЗОЛОТО

Службой безопасности Росгвардии собрала материалы, на основании которых возбуждено уголовное дело о хищениях при закупке обмундирования для ведомства. Об этом сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Так представитель ведомства прокомментировал сообщение издания «Коммерсантъ» о том, что военные следователи начали расследование по фактам закупок Росгвардией обмундирования низкого качества по завышенным ценам. Как заявлялось, ущерб закупок, которые курировал бывший замглавы Росгвардии Сергей Милейко, мог составить 680 миллиона рублей.

«Материалы, которые, по всей видимости, и заинтересовали следственные органы, были первоначально собраны сотрудниками службы собственной безопасности Росгвардии и переданы в надзорные органы», - сообщил Грибакин, уточнив, в 2019 году именно по инициативе руководства ведомства с Милейко был досрочно расторгнут контракт

По словам представителя Росгвардии, на данный момент в уголовном деле пока нет подозреваемых.