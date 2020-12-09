В Минпросвещения рассказали, где научить детей правилам дорожного движения

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С 1 по 4 класс школьников обучают основам безопасности дорожного движения в рамках предмета "Окружающий мир", дальше - по учебникам ОБЖ. Также существуют отдельные кружки и организации, где данной теме уделяется особое внимание. Более подробно об этом в эфире программы "Россия в движении" на радио "Комсомольская правда" рассказал начальник отдела Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Ильнур Хабибуллин.

В беседе с ведущими Натальей Агре и Антоном Челышевым он напомнил, что существуют различные кружки, программы дополнительного образования. В некоторых городах существуют школы юных автомобилистов. Так, например, не стоит забывать об отрядах юных инспекторов движения (ЮИД). В эту деятельность вовлечено уже 450 тысяч детей. Наблюдается постоянное увеличение числа воспитанников.

"Движение ЮИД - это такой вид деятельности, который вовлекает детей в новое направление и позволяет изучать не только правила дорожного движения, но и вопросы патриотизма, законопослушания, поведения на дороге", - пояснил Ильнур Хабибуллин.

Для многих ЮИД - это уже образ жизни. Дети и педагоги не только сами изучают ПДД, но и доносят правила до других, оказывая положительное влияние на окружение.