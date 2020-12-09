Администрация Байдена может пересмотреть санкционную политику США Фото: REUTERS

Команда Джозефа Байдена, который вскоре, возможно, станет новым президентом США, намерена пересмотреть санкционную политику, введенную при Дональде Трампе.

О планах пересмотреть введенные ранее ограничительные меры сообщил Bloomberg, ссылаясь на источники в команде Байдена. Как передает издание, по мнению членов его команды, подход республиканца, вводившего односторонние санкции, сбил с толку как союзников Вашингтона, так и противников.

По данным издания, пересмотром санкционной политики Минфина США займется Адевале Адейемо, предложенный Байденом на должность заместителя министра финансов. Новый глава ведомства должен будет провести работу Управления контртеррористической и финансовой разведки (TFI), отвечающий за ввод ограничительных мер.

Отмечается, что действующий американский лидер вводил ограничения против компаний, граждан и отдельных судов, связанных с Северной Корей, Ираном, Китаем, Венесуэлой и Россией. В команде Байдена полагают, что ограничительные меры более действенны, когда вводятся на многосторонней основе.

Напомним, накануне палата представителей конгресса США поддержала проект военного бюджета страны на 2021 финансовый год, который предполагает ужесточение санкций в отношении трубопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Теперь голосование по проекту бюджета должно пройти в сенате.