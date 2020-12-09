Дания обвинила россиянина в шпионаже. фото: ТАСС/ Петр Ковалев.

Датская прокуратура предъявила в среду, 9 декабря, обвинение в шпионаже гражданину РФ, постоянно проживающему в североевропейской стране.

"Обвинение предъявлено в соответствии с пунктом 108 Уголовного кодекса. Подсудимый, который находится под стражей с начала июля 2020 года, подозревается, среди прочего, в предоставлении датских энергетических технологий российской разведке", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Дело возбудили в рамках более масштабного расследования, проводимого разведслужбой полиции.

Россиянину грозит тюремное заключение и депортация из Дании. Отмечено, что процесс будет идти в закрытом режиме.

Прокуратура и разведслужба полиции в настоящее время не дают никаких комментариев по этому делу.

Ранее, в феврале этого года, шестерых россиян задержали в Дании по подозрению в контрабанде кокаина. Наркотики перевозили на борту контейнеровоза Duncan Island, которое следовало из шведского Хельсингборга в Санкт-Петербург.