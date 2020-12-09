Число желающих подработать Дедом Морозом выросло в три раза, а спрос на них упал

Россияне чаще пытаются подработать аниматорами в новогодние праздники Фото: Олег УКЛАДОВ

В этом году россияне в три раза чаще хотят подработать на новогодних праздниках в качестве Деда Мороза или Снегурочки. На сервисе по поиску работы hh.ru размещено 198 резюме, годом ранее было всего 66.

Возраст претендентов на роль волшебника колеблется от 14 до 40 лет. Зарплатные ожидания тоже у всех разные: одни хотят получить 20 тысяч рублей, а другие не согласны трудиться за сумму, ниже 80 тысяч рублей.

Претенденткам на роль внучки от 14 до 18 лет. Девушки готовы трудиться за меньшие деньги: они просят от 15 до 50 тысяч рублей.

В беседе с «Известями» специалисты hh.ru отметили, что в 2019 году таких молодых соискателей на роли новогодних персонажей не было.

В этом году есть еще одна тенденция, отличающаяся от 2019-го – спрос на Деда Мороза и Снегурочку падает. Россияне опасаются приглашать домой незнакомцев, чтобы не рисковать здоровьем.

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