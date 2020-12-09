Верховный суд США отказал в пересмотре победы Байдена в Пенсильвании Фото: REUTERS

Верховный суд США отказал республиканцам в иске с требованием пересмотреть результаты кандидата от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах в Пенсильвании.

Судьи отказались заслушать апелляцию по делу без объяснений, и ни один из девяти судей Верховного суда США не воспользовался возможностью не согласиться с общим мнением суда.

Ранее губернатор штата Пенсильвания Том Вулф официально утвердил победу Байдена на президентских выборах в своем штате. Согласно представленным данным, демократ выиграл с небольшим отрывом от действующего американского лидера Дональда Трампа, получив все 20 выборщиков от штата.

Напомним, Верховный суд также отклонил иск штаба главы Белого дома, обвинявшего избирательную комиссии в ограничении возможности наблюдателей в Филадельфии контролировать подсчёт голосов. Апелляционный суд третьего отклонил также иск республиканцев о признании недействительными около 10 тысяч бюллетеней в Пенсильвании, пришедших с опозданием.