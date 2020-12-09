Умер Вячеслав Кебич, первый премьер-министр Беларуси

Вячеслав Кебич Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В возрасте 84 лет умер первый белорусский премьер-министр Вячеслав Кебич, который был главным соперником действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на президентских выборах в 1994, проиграв выборы он оставил пост.

О смерти сообщило агентство «БелТА». Информацию подтвердили в совете министров Белоруссии. Однако причины смерти экс-премьера не приводятся, как данных о месте и времени прощания.

В ноябре бывший премьер заразился коронавирусной инфекцией, и долгое время находился в больнице.

Вячеслав Кебич был премьер-министром Беларуси в период с 1990 по 1994 год Кебич. Именно он вместе со Станиславом Шушкевичем принимал участие в заключении Беловежского соглашения в декабре 1991 года. До 2004 года бывший премьер был депутатом белорусского парламента. После ухода из политики он занимал пост председателя Белорусского торгово-финансового союза.