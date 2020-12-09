Госдума приняла закон о праве экс-президентов на пожизненное сенаторство Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 9 декабря, Государственная дума приняла в третьем чтении проект закона о праве бывших президентов России на пожизненное сенаторство.

Как писал сайт kp.ru, автором новой редакции закона «О порядке формирования Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации» стал российский президент Владимир Путин. инициатива была внесена в Госдуму в рамках реализации поправок к Конституции России, и прошла второе чтение днем ранее, 8 декабря.

Согласно принятому документу, предполагается, что бывший глава государства также сможет назначать 30 сенаторов, семь из которых тоже смогут получить право на пожизненный статус. Критерием для их назначения будут заслуги в государственной и общественной сферах.

Бывший президент приобретает статус сенатора с момента подачи в Совет Федерации заявления с приложением необходимых документов. При этом подобное заявление может быть подано однократно в течение трех месяцев со дня прекращения полномочий главы государства.