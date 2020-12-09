ФСБ задержала подростка, готовившего вооруженное нападение на учебное заведение в Туле Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Туле подросток, который готовил вооруженное нападение на учебное заведение города. У молодого человек изъяли обрез охотничьего ружья, а также средства коммуникации, содержащие материалы об аналогичных преступлениях. Об этом сообщили в среду, 9 декабря, в Центре общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности в Туле задержан местный житель 2002 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на учебное заведение», - приводит ТАСС заявление ведомства.

В ФСБ уточнили, что следственное управление УМВД России по Туле возбудило уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение оружия». Кроме того, решается вопрос о дополнительной квалификации действий задержанного молодого человека

Напомним, в конце ноября ФСБ предотвратила теракты в Московском регионе, обнаружив и обезвредив ячейку террористов.