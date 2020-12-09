Губернатор Василий Орлов: «За год «Дальневосточную ипотеку» оформили около трех тысяч амурских семей»

Губернатор Василий Орлов рассказал об итогах реализации «Дальневосточной ипотеки» в Амурской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

«Дальневосточная ипотека» стала самой популярной программой льготного кредитования в Амурской области. С момента ее старта кредитом под 2% годовых воспользовались более трех тысяч молодых амурских семей. В эти дни программе исполнился ровно год: Правительство РФ подписало постановление о ее запуске 7 декабря 2019 года. Итоги реализации «Дальневосточной ипотеки» в Приамурье подвел губернатор региона Василий Орлов.

- В Приамурье «дальневосточная ипотека» с первых дней стала самой популярной среди всех льготных ипотечных программ. В общей сложности за год заявки на ипотеку под 2% в области подали порядка 4800 человек, при этом больше 65% заявок получили положительное решение, - рассказал Василий Орлов. - То есть за год «Дальневосточную ипотеку» оформили около трех тысяч амурских семей. 1277 амурских семей уже получили средства по кредитам.

С начала действия программы на покупку жилья амурчанам предоставили около 4,2 млрд. рублей. По словам главы региона, средняя сумма займа составляет 3,3 млн. рублей. Люди вкладывают кредиты не только в новостройки, но и в индивидуальное жилищное строительство.

- Получить займы под ИЖС в регионе захотели больше 100 семей, в том числе около двух десятков из них планируют строительство своего дома на «дальневосточном гектаре», - отметил Василий Орлов.

Воспользоваться «Дальневосточной ипотекой» могут молодые семьи (обоим супругам не должно быть больше 35 лет), постоянно живущие на территории Дальневосточного федерального округа. Претендовать на получение льготных кредитов также могут получатели «дальневосточного гектара». Принятая правительством РФ программа рассчитана на 5 лет – до 2025 года. Главная цель «Дальневосточной ипотеки» - обеспечить жильем как можно больше жителей ДФО и дать стимул развитию жилищного строительства.

Взять льготный кредит под 2% семьи могут как на покупку квартиры в новостройке, так и под индивидуальное жилищное строительство на территории ДФО. Кредит выдается на срок до 20 лет, максимальная сумма займа – 6 млн. рублей, при этом первоначальный взнос должен составлять не менее 15%.

За минувший год Правительство России скорректировало условия программы, сделав ее еще доступнее. Если раньше первоначальный взнос по «Дальневосточной ипотеке» составлял не менее 20% от стоимости жилья, то теперь его размер снижен до 15%. Кроме того, в сентябре 2020 года после встречи с участниками программ «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека» глава правительства России Михаил Мишустин утвердил еще одно постановление, расширяющее возможности жителей ДФО. Теперь при оформлении льготного кредита на индивидуальное жилищное строительство заемщики могут оставить в залог недвижимость в любом регионе страны. Подписанный вице-премьером документ расширяет и географию участников проекта: получить льготный займ под 2% годовых могут жители любых других регионов России при условии переезда на Дальний Восток, в том числе в Амурскую область.

Дополнительные льготы для ипотечников разработало и правительство Приамурья. По словам Василия Орлова, для заемщиков, приобретающих или строящих жилье в сельской местности, предусмотрены прямые выплаты из регионального бюджета. С августа этого года жители Приамурья могут получить компенсацию первоначального взноса - до 500 тысяч рублей на одного заявителя. Льготной региональной компенсацией уже воспользовались 80 семей.