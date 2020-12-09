Посольство РФ в Дании назвало ошибкой обвинение россиянина в шпионаже Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство России в Дании назвало арест россиянина в королевстве и предъявленные ему обвинения в шпионаже ошибкой. Об этом говорится в комментарии российской дипмиссии.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 9 декабря, датская прокуратура предъявила обвинение в шпионаже гражданину России, который постоянно проживает в королевстве. В Дании россиянина подозревают в предоставлении датских энергетических технологий российской разведке. Прокуратура намерена требовать для россиянина тюремного заключения и депортации из страны. Процесс будет идти в закрытом режиме.

«В связи с выдвижением обвинений в шпионаже в отношении российского гражданина, посольство России в Дании считает арест нашего соотечественника и предъявленные ему обвинения ошибкой», - говорится в комментарии российского посольства.

Диппредставительство России в Дании выразило надежду на непредвзятый подход правосудия к рассмотрению дела, а также на оправдательный вердикт суда и освобождение россиянина